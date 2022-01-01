Директория на компаниите
The Clorox Company
Работите тук? Заявете вашата компания

The Clorox Company Заплати

Заплатата в The Clorox Company варира от $109,450 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $236,640 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The Clorox Company. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $121K
Счетоводител
$109K
Бизнес развитие
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Клиентско обслужване
$117K
Мениджър анализ на данни
$172K
Човешки ресурси
$237K
Информационен технолог (ИТ)
$131K
Продажби
Median $165K
Архитект на решения
Median $190K
Рисков капиталист
$130K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В The Clorox Company, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

El puesto mejor pagado reportado en The Clorox Company es Човешки ресурси at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en The Clorox Company es $146,265.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за The Clorox Company

Свързани компании

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси