The Boring Company Заплати

Заплатата в The Boring Company варира от $89,550 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $230,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на The Boring Company. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $230K

Фул-стак софтуер инженер

Механичен инженер
Median $90K
Специалист по данни
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Хардуерен инженер
$143K
Продуктов дизайнер
$89.6K
Проектен мениджър
$154K
Рекрутър
$119K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в The Boring Company е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $230,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в The Boring Company е $142,811.

