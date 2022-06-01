Директория на компаниите
Texas Capital Bank
Texas Capital Bank Заплати

Заплатата в Texas Capital Bank варира от $87,335 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $185,070 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Texas Capital Bank. Последно актуализирано: 11/30/2025

Продуктов мениджър
Median $152K
Софтуерен инженер
Median $150K
Бизнес анализатор
$87.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Финансов анализатор
$159K
Инвестиционен банкер
$143K
Мениджър на софтуерно инженерство
$185K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Texas Capital Bank е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $185,070. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Texas Capital Bank е $150,900.

