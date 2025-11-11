Директория на компаниите
Tesla
Tesla Мрежов инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Мрежов инженер in San Francisco Bay Area в Tesla варира от $206K на year за P2 до $336K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $339K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tesla. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
Associate Engineer(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Engineer
$206K
$155K
$51.3K
$0
P3
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Engineer
$336K
$217K
$106K
$12.8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мрежов инженер в Tesla in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $384,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tesla за позицията Мрежов инженер in San Francisco Bay Area е $325,000.

