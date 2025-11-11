Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Austin Area в Tesla варира от $122K на year за P1 до $273K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $176K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tesla. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$122K
$115K
$5.4K
$1.9K
P2
$197K
$146K
$50.9K
$625
P3
$226K
$165K
$61.4K
$0
P4
$273K
$205K
$67.5K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.