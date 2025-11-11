Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Berlin Metropolitan Region в Tesla варира от €79K на year за P2 до €95K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in Berlin Metropolitan Region възлiza на €81K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tesla. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
