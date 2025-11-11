Директория на компаниите
Tesla
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Производствен инженер

  • United States

Tesla Производствен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Производствен инженер in United States в Tesla варира от $97.4K на year за P1 до $242K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $134K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tesla. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
Associate Engineer
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
Engineer
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
Senior Engineer
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
Staff Engineer
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Производствен инженер в Tesla in United States е с годишно общо възнаграждение от $241,780. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tesla за позицията Производствен инженер in United States е $137,500.

