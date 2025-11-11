Възнаграждението за Инженер по вградени хардуерни системи in San Francisco Bay Area в Tesla варира от $188K на year за P3 до $480K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tesla. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$188K
$157K
$29.7K
$2K
P4
$321K
$208K
$111K
$1.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tesla, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.