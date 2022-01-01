Директория на компаниите
Tesco
Tesco Заплати

Диапазонът на заплатите на Tesco варира от $6,071 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $160,217 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Tesco. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по данни

Ръководител софтуерно инженерство
Median $104K
Продуктов мениджър
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Експерт по данни
Median $91.3K
Технически ръководител на програма
Median $48.2K
Административен асистент
Median $30.8K
Продажби
Median $31.8K
Счетоводител
$44.1K

Технически счетоводител

Бизнес развитие
$100K
Копирайтер
$38.5K
Обслужване на клиенти
$32K
Анализатор на данни
$63.7K
Ръководител на експерти по данни
$64.2K
Финансов анализатор
$137K
Графичен дизайнер
$121K
Човешки ресурси
$6.1K
Информационен технолог (ИТ)
$78.2K
Правен отдел
$33.7K
Консултант по управление
$85.6K
Продуктов дизайнер
$160K
Рекрутер
$47.8K
ЧЗВ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tesco je Продуктов дизайнер at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $160,217. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tesco je $63,729.

