Преглед на отделни точки с данни
Terradepth is a company that provides data-as-a-service, aiming to make ocean data accessible to all. They achieve this by using autonomous technology to collect high-resolution and scalable data.
Абонирайте се за проверени оферти.Ще получите разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече →
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условия за ползване apply.
Представени обяви за работа
Свързани компании
Други ресурси