Директория на компаниите
Tencent Holdings
Tencent Holdings Заплати

Диапазонът на заплатите на Tencent Holdings варира от $43,084 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $666,650 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Tencent Holdings. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Бизнес анализатор
$43.1K
Бизнес развитие
$108K
Експерт по данни
$63.5K

Информационен технолог (ИТ)
$667K
Правен отдел
$301K
Мениджър партньори
$158K
Продуктов мениджър
$55.9K
Софтуерен инженер
$102K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Tencent Holdings, е Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $666,650. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Tencent Holdings, е $104,824.

