Директория на компаниите
Tenable
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Tenable Заплати

Диапазонът на заплатите на Tenable варира от $43,447 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $487,775 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Tenable. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Продуктов мениджър
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Софтуерен инженер
Median $149K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продажби
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Успех на клиента
$214K
Експерт по данни
$43.4K
Информационен технолог (ИТ)
$83.6K
Маркетингови операции
$67.3K
Продуктов дизайнер
$127K
Рекрутер
$140K
Ръководител софтуерно инженерство
$205K
Архитект на решения
$276K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Tenable, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tenable, ir Продуктов мениджър at the Principal Product Manager level ar gada kopējo atalgojumu $487,775. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tenable, ir $159,516.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Tenable

Свързани компании

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси