Templafy Заплати

Диапазонът на заплатите на Templafy варира от $68,559 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $155,775 за Technical Account Manager в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Templafy. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $85.9K
Продуктов мениджър
$106K
Ръководител на проект
$70.3K

Рекрутер
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Технически ръководител на програма
$153K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Templafy, — это Technical Account Manager at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $155,775. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Templafy, составляет $95,901.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Templafy

