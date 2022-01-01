Директория на компаниите
Temasek
Temasek Заплати

Диапазонът на заплатите на Temasek варира от $10,612 в общо възнаграждение годишно за Операции по обслужване на клиенти в долния край до $218,900 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Temasek. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $74.8K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Median $112K
Операции по обслужване на клиенти
$10.6K

Анализатор на данни
$63.7K
Финансов анализатор
$192K
Хардуерен инженер
$54.4K
Информационен технолог (ИТ)
$219K
Продуктов мениджър
$31.3K
Ръководител на проект
$29.9K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Temasek, е Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $218,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Temasek, е $63,701.

Други ресурси