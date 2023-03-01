Директория на компаниите
Telia
Telia Заплати

Заплатата в Telia варира от $38,667 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $115,247 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Telia. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $89.8K
Продуктов мениджър
Median $71.7K
Клиентско обслужване
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Специалист по данни
$75.7K
Информационен технолог (ИТ)
$102K
Продажби
$75.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$115K
Архитект на решения
$75.3K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Telia is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,247. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Telia is $75,533.

