Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in Argentina в Telefónica варира от ARS 20.33M до ARS 28.46M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Telefónica. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$16.7K - $19.4K
Argentina
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Telefónica?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Telefónica in Argentina е с годишно общо възнаграждение от ARS 28,463,129. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Telefónica за позицията Бизнес анализатор in Argentina е ARS 20,330,807.

