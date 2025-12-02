Директория на компаниите
Teladoc Health
Teladoc Health Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в Teladoc Health варира от $168K до $239K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$190K - $217K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$168K$190K$217K$239K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Teladoc Health in United States е с годишно общо възнаграждение от $238,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Teladoc Health за позицията Мениджър на технически програми in United States е $168,075.

Други ресурси

