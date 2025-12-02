Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Teladoc Health варира от $102K на year за Software Engineer I до $223K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
