Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Teladoc Health варира от $178K на year за Product Manager II до $253K на year за Staff Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $186K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
