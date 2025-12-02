Директория на компаниите
Teladoc Health
Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Teladoc Health варира от $178K на year за Product Manager II до $253K на year за Staff Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $186K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025

Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Виж 3 още нива
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Teladoc Health in United States е с годишно общо възнаграждение от $264,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Teladoc Health за позицията Продуктов мениджър in United States е $182,000.

