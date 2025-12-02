Възнаграждението за Маркетинг in United States в Teladoc Health възлiza на $139K на year за Senior. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $98.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
