Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Teladoc Health варира от $41.4K до $57.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teladoc Health. Последна актуализация: 12/2/2025
Средно общо възнаграждение
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
