Teladoc Health Заплати

Заплатата в Teladoc Health варира от $49,670 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $305,000 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Teladoc Health. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Хелт информатикс

Продуктов мениджър
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $270K
Продуктов дизайнер
Median $163K

ЮИкс дизайнер

Архитект на решения
Median $305K
Маркетинг
Median $98.8K
Клиентско обслужване
$49.7K
Успех на клиентите
$109K
Рекрутър
$199K
Продажби
$294K
Технически програмен мениджър
$204K
УИ изследовател
$206K
График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Teladoc Health е Архитект на решения с годишно общо възнаграждение от $305,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Teladoc Health е $178,333.

