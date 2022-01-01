Teladoc Health Заплати

Заплатата в Teladoc Health варира от $49,670 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $305,000 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Teladoc Health. Последно актуализирано: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
В Teladoc Health, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)
