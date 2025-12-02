Директория на компаниите
Tektree
Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in United States в Tektree варира от $57.8K до $83.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tektree. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$65.6K - $76.1K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$57.8K$65.6K$76.1K$83.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Tektree?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Tektree in United States е с годишно общо възнаграждение от $83,895. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tektree за позицията Анализатор на данни in United States е $57,810.

