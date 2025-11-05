Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Bengaluru в Tekion варира от ₹5.29M на year за L1 до ₹5.93M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹6.92M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tekion. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tekion, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)