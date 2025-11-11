Директория на компаниите
Tekion
Tekion Научен изследовател Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Научен изследовател in India в Tekion възлиза на ₹3.77M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tekion. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.77M
Ниво
L3
Основна
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Tekion?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Tekion, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Научен изследовател в Tekion in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,766,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tekion за позицията Научен изследовател in India е ₹3,753,099.

Други ресурси