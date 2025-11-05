Директория на компаниите
Tekion
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Bengaluru

Tekion Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Tekion варира от ₹2.01M на year за L1 до ₹7.22M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.06M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tekion. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Associate Software Engineer(Начално ниво)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Tekion, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Софтуерен инженер по сигурност

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tekion in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹7,229,769. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tekion за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹4,417,853.

