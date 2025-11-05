Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Tekion варира от ₹2.01M на year за L1 до ₹7.22M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.06M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tekion. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tekion, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
