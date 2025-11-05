Директория на компаниите
Tekion
Tekion Продуктов мениджър Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Bengaluru в Tekion варира от ₹2.96M на year за L1 до ₹6.34M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹3.44M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tekion. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Tekion, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Tekion in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹6,341,754. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tekion за позицията Продуктов мениджър in Greater Bengaluru е ₹3,063,959.

