Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in India в Tejas Networks възлиза на ₹1.11M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tejas Networks. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.11M
Ниво
-
Основна
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Tejas Networks in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,140,725. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tejas Networks за позицията Хардуерен инженер in India е ₹1,110,316.

