Tecno Mobile
Tecno Mobile Маркетинг Заплати

Средното общо възнаграждение за Маркетинг in Belarus в Tecno Mobile варира от BYN 49.6K до BYN 69.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tecno Mobile. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$17.2K - $20.3K
Belarus
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Tecno Mobile?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Tecno Mobile in Belarus е с годишно общо възнаграждение от BYN 69,052. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tecno Mobile за позицията Маркетинг in Belarus е BYN 49,576.

