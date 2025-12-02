Директория на компаниите
Tecno Mobile
Tecno Mobile Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Turkey в Tecno Mobile варира от TRY 560K до TRY 795K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tecno Mobile. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$15.6K - $18.5K
Turkey
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Tecno Mobile?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Tecno Mobile in Turkey е с годишно общо възнаграждение от TRY 794,732. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tecno Mobile за позицията Анализатор на данни in Turkey е TRY 559,768.

