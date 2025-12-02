Средното общо възнаграждение за Маркетинг in United States в TechTarget варира от $87.2K до $122K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TechTarget. Последна актуализация: 12/2/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/techtarget/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.