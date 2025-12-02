Директория на компаниите
Techstars
Techstars Мениджър на продуктовия дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на продуктовия дизайн in United States в Techstars варира от $89.3K до $122K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Techstars. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$95.6K - $116K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.3K$95.6K$116K$122K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Techstars?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на продуктовия дизайн в Techstars in United States е с годишно общо възнаграждение от $121,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Techstars за позицията Мениджър на продуктовия дизайн in United States е $89,250.

