Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United Arab Emirates в Technology Innovation Institute варира от AED 329K до AED 467K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technology Innovation Institute. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $115K
United Arab Emirates
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.5K$101K$115K$127K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Technology Innovation Institute?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Technology Innovation Institute in United Arab Emirates е с годишно общо възнаграждение от AED 467,311. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technology Innovation Institute за позицията Специалист по данни in United Arab Emirates е AED 328,702.

