Technology & Strategy
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Germany в Technology & Strategy възлиза на €59.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technology & Strategy. Последна актуализация: 12/2/2025

Средна заплата
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Общо годишно
$68K
Ниво
L2
Основна
$68K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Technology & Strategy?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Technology & Strategy in Germany е с годишно общо възнаграждение от €79,562. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technology & Strategy за позицията Софтуерен инженер in Germany е €59,219.

Други ресурси

