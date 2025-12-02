Директория на компаниите
Technisys
Technisys Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technisys. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$20.4K - $23.2K
Argentina
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$18K$20.4K$23.2K$25.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Technisys?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Technisys in Argentina е с годишно общо възнаграждение от ARS 33,747,634. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technisys за позицията Софтуерен инженер in Argentina е ARS 23,737,743.

