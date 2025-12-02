Директория на компаниите
Technisys
Technisys Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in Argentina в Technisys варира от ARS 21.94M до ARS 30.04M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technisys. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$18.1K - $21.4K
Argentina
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Technisys?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Technisys in Argentina е с годишно общо възнаграждение от ARS 30,037,102. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technisys за позицията Счетоводител in Argentina е ARS 21,940,144.

