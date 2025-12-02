Директория на компаниите
TechnipFMC
TechnipFMC Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Colombia в TechnipFMC варира от COP 56.3M до COP 79.93M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TechnipFMC. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$16.1K - $19.1K
Colombia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в TechnipFMC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в TechnipFMC in Colombia е с годишно общо възнаграждение от COP 79,932,242. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TechnipFMC за позицията Продажби in Colombia е COP 56,300,101.

Други ресурси

