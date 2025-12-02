Директория на компаниите
Technical University of Munich
Technical University of Munich Електроинженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Електроинженер in United States в Technical University of Munich варира от $35.7K до $48.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technical University of Munich. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$38.2K - $46.2K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$35.7K$38.2K$46.2K$48.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Technical University of Munich?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Електроинженер в Technical University of Munich in United States е с годишно общо възнаграждение от $48,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technical University of Munich за позицията Електроинженер in United States е $35,700.

