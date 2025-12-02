Директория на компаниите
Technical University of Munich
Средното общо възнаграждение за Бизнес операции в Technical University of Munich варира от €44.8K до €62.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Technical University of Munich. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$55.7K - $67.5K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$51.4K$55.7K$67.5K$71.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Technical University of Munich?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес операции в Technical University of Munich е с годишно общо възнаграждение от €62,547. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Technical University of Munich за позицията Бизнес операции е €44,753.

