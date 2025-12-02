Директория на компаниите
Tech Mahindra
Възнаграждението за Рисков капиталист in India в Tech Mahindra възлiza на ₹367K на year за U1. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tech Mahindra. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$4.1K - $4.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Допринеси
Какви са кариерните нива в Tech Mahindra?

Включени длъжности

Сътрудник

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рисков капиталист в Tech Mahindra in India е с годишно общо възнаграждение от ₹451,864. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tech Mahindra за позицията Рисков капиталист in India е ₹318,270.

Други ресурси

