Tech Mahindra
Tech Mahindra Технически писател Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически писател in Canada в Tech Mahindra варира от CA$70K до CA$102K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tech Mahindra. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$57.3K - $66.6K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Tech Mahindra?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически писател в Tech Mahindra in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$101,645. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tech Mahindra за позицията Технически писател in Canada е CA$70,041.

Други ресурси

