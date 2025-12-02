Директория на компаниите
Tech Mahindra
Tech Mahindra Мениджър на технически програми Заплати

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Tech Mahindra варира от $138K на year за U2 до $125K на year за U3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tech Mahindra. Последна актуализация: 12/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Tech Mahindra in United States е с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tech Mahindra за позицията Мениджър на технически програми in United States е $130,000.

