Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Tech Mahindra варира от $138K на year за U2 до $125K на year за U3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tech Mahindra. Последна актуализация: 12/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
