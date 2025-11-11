Директория на компаниите
Teamworks
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Инженер по данни

  • Canada

Teamworks Инженер по данни Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Инженер по данни in Canada в Teamworks възлиза на CA$214K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Teamworks. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Общо годишно
CA$214K
Ниво
hidden
Основна
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Бонус
CA$3K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
0-1 Години
Какви са кариерните нива в Teamworks?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по данни в Teamworks in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$281,847. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Teamworks за позицията Инженер по данни in Canada е CA$204,435.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Teamworks

Свързани компании

  • Clari
  • WorkFusion
  • Wistia
  • CallRail
  • Mozilla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси