Teamlease Digital
    • За нас

    Teamlease Digital is a technology professional services platform that provides staffing solutions for professionals in diverse sectors such as IT, Telecom, Healthcare, Edtech, and Engineering.

    teamleasedigital.com
    Уебсайт
    2016
    Година на основаване
    1,250
    Брой служители
    $250M-$500M
    Прогнозни приходи
    Централа

