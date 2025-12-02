Директория на компаниите
TE Connectivity
TE Connectivity Технически писател Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически писател in United States в TE Connectivity варира от $75.6K до $105K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TE Connectivity. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$81K - $95.4K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$75.6K$81K$95.4K$105K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в TE Connectivity?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически писател в TE Connectivity in United States е с годишно общо възнаграждение от $105,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TE Connectivity за позицията Технически писател in United States е $75,600.

