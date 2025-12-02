Директория на компаниите
TE Connectivity
TE Connectivity Финансов анализатор Заплати

Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in Costa Rica в TE Connectivity варира от CRC 8.4M до CRC 11.5M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TE Connectivity. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$18.2K - $21.6K
Costa Rica
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$16.8K$18.2K$21.6K$23K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в TE Connectivity?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в TE Connectivity in Costa Rica е с годишно общо възнаграждение от CRC 11,501,092. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TE Connectivity за позицията Финансов анализатор in Costa Rica е CRC 8,400,798.

Други ресурси

