Директория на компаниите
TE Connectivity
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

TE Connectivity Специалист по данни Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TE Connectivity. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$112K - $136K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$105K$112K$136K$143K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Специалист по данни заявки в TE Connectivity за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в TE Connectivity?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в TE Connectivity in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 185,021. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TE Connectivity за позицията Специалист по данни in Singapore е SGD 135,576.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за TE Connectivity

Свързани компании

  • Autodesk
  • Akamai
  • Cisco
  • F5 Networks
  • Cloudflare
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/te-connectivity/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.