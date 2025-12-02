Директория на компаниите
TE Connectivity
TE Connectivity Химичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Химичен инженер in Mexico в TE Connectivity варира от MX$288K до MX$403K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TE Connectivity. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$16.7K - $20.2K
Mexico
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$15.4K$16.7K$20.2K$21.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в TE Connectivity?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Химичен инженер в TE Connectivity in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MX$403,198. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TE Connectivity за позицията Химичен инженер in Mexico е MX$288,495.

