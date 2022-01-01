Директория на компаниите
TDK
TDK Заплати

Заплатата в TDK варира от $15,672 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $256,275 за Инженер материали в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TDK. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Хардуерен инженер
Median $156K

ЕйЕсАйСи инженер

Софтуерен инженер
Median $166K

Машин лърнинг инженер

Механичен инженер
Median $170K

Специалист по данни
$15.7K
Информационен технолог (ИТ)
$122K
Инженер материали
$256K
Продуктов дизайнер
$88.5K
Продуктов мениджър
$106K
Проектен мениджър
$56.4K
Технически програмен мениджър
$218K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TDK е Инженер материали at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $256,275. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TDK е $138,853.

Други ресурси