TDCX Заплати

Заплатата в TDCX варира от $11,390 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $42,870 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TDCX. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Продажби
Median $42.9K
Административен асистент
$26.3K
Бизнес аналитик
$33.6K

Бизнес развитие
$30K
Клиентско обслужване
$23.6K
Операции клиентско обслужване
$28.6K
Информационен технолог (ИТ)
$14.7K
Маркетинг
$37.2K
Маркетингови операции
$36.5K
Рекрутър
$11.4K
Софтуерен инженер
$15.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TDCX е Продажби с годишно общо възнаграждение от $42,870. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TDCX е $28,558.

